脊醫診所7.3萬租栢麗大道 業主逾億購入回報不足0.8厘

【明報專訊】曾經是自由行客掃貨熱點的尖沙嘴栢麗購物大道，近年人流大不如前，租金亦屢見低位，而業主之租金回報亦備受影響。其中一個地舖連一樓部分，上月由脊醫診所以月租7.3萬元租用，業主租金回報不足0.8厘。