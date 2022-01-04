代理破4.2萬人 連續5月創新高

去年樓宇買賣總值破頂 達9181.9億

當中，地產代理（個人）牌照達18,983人，較11月18,824人增加159人，增幅0.8%；地產代理（公司）牌照則由11月的3925個增加13個，至最新3938個。至於反映分行數目的營業詳情說明書數目則最新報7243份，按月增加21份或0.2%。

中原最新研究報告指，2021年整體樓宇買賣合約登記（包括住宅、車位及工商舖物業）錄逾9.6萬宗，總值9181.9億元，登記宗數創9年新高，而金額則打破1997年8680.2億元高位，創歷史新高。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇稱，數字反映2021年樓市交投暢旺，市場氣氛熾熱。其中二手私宅去年錄近5.2萬宗、總值4751.1億元，分別按年上升25.6%及33.6%，宗數創近9年新高、金額屬創歷史次高。

[香港地產]