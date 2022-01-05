21 BORRETT ROAD開齋 4房呎售7.7萬

【明報專訊】新盤市場昨日錄得多宗大額豪宅成交；長實（1113）旗下已屆現樓的港島半山21 BORRETT ROAD，新錄今年首宗成交，透過招標以1.668億元（連雙車位），售出第6及7號大樓18樓6室，屬實用2169方呎4房戶、實呎7.69萬元，買家採300天成交期。