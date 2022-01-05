21 BORRETT ROAD開齋 4房呎售7.7萬
文章日期：2022年1月5日
【明報專訊】新盤市場昨日錄得多宗大額豪宅成交；長實（1113）旗下已屆現樓的港島半山21 BORRETT ROAD，新錄今年首宗成交，透過招標以1.668億元（連雙車位），售出第6及7號大樓18樓6室，屬實用2169方呎4房戶、實呎7.69萬元，買家採300天成交期。
大手客逾1.3億掃朗濤3伙海景戶
至於同屬現樓的鷹君（0041）大埔白石角朗濤，亦透過招標連售3伙4房雙套戶、屬第1座12樓A、B、C 室，實用1648至2083方呎、可望吐露港海景，由同一組買家斥逾1.318億元購入，以3伙總面積5454方呎計、實呎2.41萬元；資料顯示，買家採90天成交期，並享有6個車位認購權。
龍譽全盤930伙清袋 吸133億
內房保利（0119）啟德現樓龍譽，亦沽出最後一伙單位，為第3座5、6樓B55室，實用759方呎，屬複式兩房連天台特色戶，成交價2277萬元、實呎3萬元。龍譽全盤提供930伙，於2017年3月推出，至今近5年全告清袋，合共套現逾133億元。
中小型發展商亦銳意部署推售市區豪宅；爪哇（0251）營業部總經理陳愷鑫表示，集團部署新春後推出壽臣山道東1號項目的5幢洋房，實用2657至2840方呎；上述項目去年售出3伙、套現約6.7億元。此外，爪哇同系山頂加列山道59號項目涉1幢洋房，實用約7300方呎，最快3至4月安排準買家預約參觀。
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