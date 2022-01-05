市局土瓜灣「四合一」項目 下月中截標

值得留意，是次市建局在招標文件中表示，每伙單位實用面積不可小於300方呎，當中半數單位實用面積須介乎300至480方呎。

總樓面近53萬呎 單位不得小於300呎

至於商場部分，首10年由發展商及市建局共同持有，租金收益由發展商佔七成，市建局佔三成。另外，中標發展商需要興建兩個社區設施，包括長者鄰舍中心及社區中心，兩項設施面積共4345方呎，政府日後將以2130萬元回購相關設施。

資料顯示，上述項目總地盤面積為58,535方呎，預計最高可建樓面約52.68萬方呎，預計可興建約890伙住宅單位。

此外，中標者須按發展協議中列明有關九龍城土瓜灣小區發展的「總體設計要求」，作為興建新發展項目的藍本。項目上月截收意向書，局方共收到31份意向書，多家本地龍頭發展商如新地（0016）、信置（0083）、新世界（0017）、會德豐等亦有遞交意向書，中資如中海外（0688）、招商局置地（0978）亦有參與。綜合市場估計，項目估值約60億至66億元，預計每方呎樓面地價即約1.13萬至1.25萬元。