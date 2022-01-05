美聯料今年工商物業成交8000宗 升近兩成

至於工商物業價錢，預料工廈、商廈及商舖均可錄得升幅，升幅介乎5%至15%，並以核心區商舖升幅可看高一線，今年內可望升10%至15%。

另外，中原（工商舖）寫字樓部高級分區營業董事梁嘉榮表示，獲委託獨家放售上環永樂街5號永安祥大廈共8層單位，每層面積約1680至2103方呎，意向呎價約1.33萬元起，售價約2234萬元起，8層單位市值估計約2億元。

上環商廈一籃子單位放售 市值2億

此外，農曆新年將至，新地（0016）旗下大埔超級城邀請著名塗鴉大師Jon Burgerman，在商場內打造面積1500方呎的《幸運萌虎桃花園》互動裝置，並提供連串打卡熱點及互動體驗；The Point by SHKP會員消費滿指定金額，即可獲得購物優惠券回贈，最高13%消費回贈。