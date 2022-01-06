收緊防疫 代理料舖市租賃跌三成

新地15商場斥200萬推抗疫優惠

因應政府再度收緊防疫措施，新地（0016）斥資200萬元啟動安心自取優惠，其中15個商場，包括觀塘apm、大埔超級城、元朗廣場及葵芳新都廣場等，由明日起，推出一系列外賣自取優惠，顧客可透過「新地購物一站通」（www.happybuymall.com）內外賣自取平台落單，並透過多個流動支付平台繳費，節省於餐廳輪候的時間。另顧客每日下午6時後到15個商場作餐飲消費，外賣自取可賺取雙倍積分，而消費滿100元或以上（以即日電子貨幣計算），可享高達100%現金優惠券回贈；另顧客可以低至五折換購賀年糕點及盆菜。數量有限，換完即止。

此外，資深投資者李耀華去年8月以約1.27億元售出的北角電氣道254至289號華凱大廈地下C及D舖，面積約2400方呎，呎價約5.3萬元。資料顯示，商舖買家原為傑美投資有限公司及吉之島物業有限公司，兩間公司董事均為關寶堃，而買家近日進行內部轉讓至華潤興業有限公司及佳穎國際有限公司，兩間公司董事均為禤偉旗及關寶堃，其中禤氏為已故賭王何鴻燊的四太梁安琪兄長，外界預計，禤氏購入作長線投資。