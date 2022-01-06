南豐等近9億收購渣甸園逾六成業權

呎價高見6.5萬 逾50年帳升626倍

上述渣甸園位於畢拉山徑24至38號，早於1969年入伙，樓齡近53年，樓高3層，只設24個住宅單位，每伙實用1114至1136方呎，另設車位等，屬低密度豪宅。資料顯示，屋苑其中15個單位，連15個車位，上月以合共約8.968億元售出，呎價介乎約4.24萬至6.5萬元。資料顯示，買家以ACE ASPECT LIMITED、EMERALD PLACE LIMITED、JUMBO RUNNER LIMITED及COSMIC CITY INTERNATIONAL LIMITED作登記，4家公司董事均為南豐發展集團董事總經理張添琳，以及南豐集團香港地產處執行董事許謙讓等。物業獲發展商高價收購，帶挈業主大幅獲利，其中呎價最貴的一個實用1136方呎地下單位，連車位以7400萬元售出，實呎65,141元，原業主早於1970年以11.8萬元購入，持貨逾50年，現帳面獲利7388.2萬元或626倍。

宏安黃大仙正鳳樓批強拍 底價2.57億

另一方面，併購市區舊樓續成發展商收購對象，土地審裁處昨日批出今年首個強拍令，位於黃大仙竹園飛鳳街31至41號正鳳樓，底價2.57億元，較2020年11月向該處遞交申請時的估值逾1.62億元，高出9476萬元或58%。資料顯示，上述物業由頂邦有限公司持有逾90%業權，而該公司董事為李名揚，據悉為宏安地產（1243）或相關人士。文件顯示，正鳳樓地盤面積3900方呎，物業在1971年落成，樓齡約51年，現為兩幢樓高5層的商住物業。

恒地羅便臣道88號月底強拍 今年首宗

此外，去年底獲土地審裁處批強拍令的恒地（0012）西半山羅便臣道88號舊樓，將在本月27日進行公開拍賣，底價10.09億元，為今年首個強拍項目。物業在1961年落成，樓齡60年，現為一幢樓高9層的物業，設有2部電梯及2條公用樓梯。物業包括地下低層、地下高層及地下至6樓，每層有5個住宅單位。項目佔地10,360方呎，現劃為「住宅（乙類）」用途，以重建後5.18萬方呎計，每方呎樓面地價約1.95萬元。