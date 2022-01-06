投資界審慎看好優質內房股債

建銀國際趙文利：龍頭內房料獲中央支持併購同業

恒大（3333）股價自去年12月以來下跌逾三成（圖1），價券價格亦一直於低位徘徊，令投資者損失慘重，建銀國際趙文利指出，考慮到恒大2022年待償還金額仍大（圖2），故此相應解決方案仍需進一步關注，但他相信，恒大所出現債務問題，並不代表整體內房情况，料不會因此引致系統性風險。

趙文利表示：「從2022年上半年中國房地產相關風險來看，美元債償還壓力還是比較大，本金及付息壓力都比較高，當中，2022年初便是其中一個還債高峰期（圖3）。不過，我們認為，2022年初償還壓力已反映在早前信貸評級下調的過程中，跟着一段時間的償債料會從資產重組、資產拍賣來解決，所以我們覺得即使房地產債務問題會持續一段時間，但是它整體上對市場的衝擊已經表現出來，之後便會較為分化。」

「我們看到一些龍頭房地產股，在它們的債務比較穩健的情况下，中央料會支持它們用發債的資金去做兼併及收購，所以行業未來的分化會愈來愈大，投資氣氛可能會比2021年好得多，加上2022年初內地流動性寬鬆，也會對房地產及金融股帶來支持。」

富達廖婉菁：

政府不會摧毁內房 目標是行業重組

富達國際固定收益基金經理廖婉菁表示：「鑑於中國經濟放緩，並有可能為應對通脹持續而縮減量化寬鬆政策，我們保持謹慎態度。隨着中國當局着手通過從『三座大山』——醫療、教育和房屋，進行經濟改革，導致相關行業出現波動，反而可發掘投資機會。中國政府的目標是重組房地產行業，而不是摧毁這個中國經濟支柱。在解決房地產業高負債問題的同時，令人民得以公平安居是達到『共同富裕』的關鍵要素之一。」

「隨着愈來愈多房地產發展商遇到再融資問題，預計政府將會以社會穩定為大前提調整政策，支撐其流動性，避免系統性風險的出現，以支撐其流動性。這對信貸評級較低的發展商極為關鍵。」

「對於投資級別發展商，我們不太擔憂其再融資能力，其商業模式和充足的土地儲備普遍提供強而有力的支持。這些企業可望在這次行業整合中受惠。因此，當投資情緒疲軟、導致價格嚴重錯位時，反而是增持優質中國房地產投資級別債券的機會。」

富達陳詠詩：政府處理手法將更清晰 減不確定性

富達亞洲固定收益投資總監陳詠詩表示：「雖然中國美元債券市場2021年大幅波動，尤其在房地產行業的債券，但我們認為中國美元債市仍具吸引力，可望持續帶來投資機會」。

「2022年中國債券市場有三大關注點，分別是疫情、中美關係及違約情况。疫情方面，雖然不少地區有反彈迹象，確診個案增加，但隨疫苗研發及接種率提高，若國際旅遊進一步開放，將會成為市場及經濟的推動力。」

「中國國家主席習近平與美國總統拜登早前首次舉行視像會議，但不排除中美2022年繼續出現更多相關的角力消息。同時，投資者應留意中美關係對中國不同範疇的影響，包括人民幣走勢、通脹及出口等。另一方面，多家內房2021年接連出現債務違約後，預料2022年中國當局的處理手法會更清晰，減少整體房地產行業的不確定性。」

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明報記者 葉創成

[葉創成 名人樓市論壇]