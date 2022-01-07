油麻地彌敦道舖2000萬沽 10年實蝕60萬
文章日期：2022年1月7日
【明報專訊】政府今日起收緊防疫措施，為商舖市場添上陰霾，市場錄明賺實蝕成交。市場消息稱，油麻地彌敦道444號地舖，斜對面為九龍政府合署，面積約500方呎，最新以約2000萬元易手，呎價約4萬元。據悉，原業主在2012年4月以1950萬元買入，持貨近10年，帳面獲利僅約50萬元或2.6%，惟若連使費計後料實蝕約60萬元或3%。
匯豐近33萬租劉軍西貢花園舖
另市場消息稱，由資深投資者劉軍持有的西貢花園地下9至10號舖，面積約3380方呎，早前獲現有租客匯豐銀行以32.7萬元、呎租96.7元續租3年，較對上在2015年月租30萬元高2.7萬元或9%，租期由去年12月至2024年11月底，若以劉軍2017年4月向資深投資者李耀華購入價9500萬元計，現可享租金回報率約4.1厘。
太子愛都婚紗中心全幢叫3.9億
此外，中原（工商舖）寫字樓部高級分區營業董事許榮偉表示，獲委託出售太子彌敦道749A號愛都婚紗中心全幢，叫價約3.88億元。物業一幢樓高15層的商業大廈，地下及閣樓為商舖，1至13樓為寫字樓用途，提供總樓面約15,877方呎，每呎放售價約2.44萬元。業主2005年以4680萬元購入該廈，若以意向價3.88億元售出，持貨約17年，帳面料大賺3.412億元，物業升值7.3倍。
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