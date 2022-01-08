公司客豪付逾億稅 購深水灣徑8號4房

資料顯示，上述單位為深水灣徑8號1座16樓B室，實用面積3641方呎，上月以約3.93億元售出，實呎10.8萬元，打破項目9月創下的106,787元呎價紀錄，再創項目呎價新高，亦料為南區一手分層物業呎價最高紀錄。

資料顯示，新買家以海外註冊公司Bright Stars Explore XVIII Limited名義入市，換言之，須付樓價30%辣稅，涉及近1.18億元。

事實上，近月市場有不少涉及大額辣稅成交，南豐將軍澳日出康城LP6最後一伙，即實用面積2555方呎的1座66樓A室，上月中以5708萬元售出，創區內分層戶成交價新高，實呎22,341元。資料顯示，一名疑似內地背景買家以公司名義入市，即要付約1712萬元辣稅。

緹山今年開齋 3房3套6460萬沽

昨日整體新盤成交雖然淡靜，但仍不乏大額成交。嘉里（0683）旗下已屆現樓的九龍半山龍駒道緹山，今年首錄成交，昨日沽出第1座地下B室，實用面積1656方呎、連222方呎花園，屬3房3套間隔，以6460萬元（連車位）售出、實呎3.9萬元，買家採180天成交期，及可提前入住。

瓏珀山3房2464萬沽 實呎破2萬

此外，會德豐藍田KOKO HILLS昨日錄大額成交，單位為實用面積899方呎的2座18樓B室3房戶，成交價2146.2萬元，實呎23,873元。項目暫售207伙，套現逾24億元。

另外，新地（0016）沙田多石街瓏珀山，新錄今年首宗一手成交，屬Queen Tower 1的19樓C室，實用面積1218方呎、3房套房連書室間隔，以2464萬元招標售出，實呎20,230元。

禮著昨上載樓書 共2幢5183呎洋房

另內房同創集團九龍塘窩打老道146號洋房項目禮著，昨日上載樓書；項目提供兩幢獨立洋房，實用面積同為5183方呎，洋房內設升降機及泳池。同創（香港）控股項目總監胡俊豪表示，集團現時未有進一步銷售部署，有消息將再公布。