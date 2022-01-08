新地古洞南申建2589伙 較舊方案增千伙

上月鄰近雙魚河地申建909伙

據城規會文件顯示，上述申請地點位於上水古洞南丈量約份第92約地段第2579號，鄰近區內指標洋房項目天巒，地皮面積40.43萬方呎，現坐落於「綜合發展區（1）」地皮，申請人以地積比率3.059倍發展，計劃興建12幢不多於21層高住宅大廈、以及兩幢20層高的綜合用途建築物，提供2589個住宅單位，住宅樓面約121.29萬方呎。

另申請人在住宅第1及2座設約1.08萬方呎商業樓面，另設交通停車場約1.29萬方呎，同時亦設有約3789方呎社會福利施，整個項目總樓面123.66萬方呎。

資料顯示，新地早在2008年獲批改劃申請，准以0.4倍作發展，興建90座洋房。及後新地2018年9月再提出申請，擬以不多於3倍地積比率作發展，興建1573個住宅單位，住宅面積753至1076方呎，住宅樓面涉及121.3萬方呎，並在2019年9月獲准其發展方案。換言之，是次申請發展方案，涉及的單位伙數，將較2019年獲批方案增加1016伙或65%，若與2008年最初批出興建90幢洋房相比，單位伙數更大增2499伙或27.8倍。此外，新地上月亦就古洞鄰近雙魚河的一幅地皮申請改劃，原先獲批建37幢洋房，改劃並興建909個分層單位，單位數目大增逾23倍，涉及總樓面約44.32萬方呎。

長沙灣永新工廈申活化

另外，長沙灣荔枝角道850至870號的永新工業大廈的業主，新近向城規會提出活化申請，地皮約1.51萬方呎，擬將地積比率由12倍增加20%至14.4倍，計劃重建為1幢26層高（包括4層地庫）商廈，樓面涉約21.5萬方呎。