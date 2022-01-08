信和7商場推外賣消費現金券

有關現金券適用於信和集團商場近200間商戶，每名S+REWARDS會員於推廣期內最多可換領3次。名額有限，先到先得，換完即止。此外，信和集團商場特設WhatsApp外賣專線，讓顧客取得商場餐廳優惠及外賣資訊。

另華懋旗下7個商場，包括荃灣如心廣場、將軍澳翩滙坊、沙田好運中心、希爾頓中心、粉嶺名都商場、上水名都商場及巴黎倫敦紐約戲院購物中心，以及由華懋負責管理及營運的中環街市，將聯同超過100間商戶，推出外賣自取100%回贈優惠；華懋將發出6萬張現金券，共投放300萬元推出優惠措施。華懋集團執行董事兼地產業務董事總經理區慶麟表示，集團推出多項支援方案、與租戶共渡時艱，一直密切留意疫情發展，再推出新措施支持受影響的商戶。

華懋推外賣自取100%回贈抗疫

此外，新地（0016）觀塘apm新增抗疫措施，於2樓寫字樓大堂特設外賣自助提取站，參與餐廳將外賣直接送到指定位置，為上班族帶來更多方便服務。另apm、大埔超級城、元朗廣場、新翠商場等設外賣熱線，方便顧客透過電話提前落單。