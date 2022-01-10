業界料本月一手500成交 兩年低位 收緊防疫措施後首個周末 新盤成交挫九成

明報記者 陳寶恩

市場沒有焦點大盤開展大型銷售，交投急速轉靜；綜合市場資訊，過去兩日新盤市場僅錄約19宗成交，比今年首個周末因元朗焦點大盤The YOHO Hub、旺角雋薈分別開售，帶動市場錄約184宗成交，按周跌九成。

過去兩日銷情較佳的餘貨盤，以啟德新盤為主，其中恒地（0012）THE HENLEY III錄兩宗成交，包括3A座15樓D室、20樓D室，同為實用面積356方呎1房間隔，成交價分別為955.89萬元及957.77萬元，實呎26,851元及26,904元。

啟德餘貨銷情相對較標青

嘉華（0173）啟德同區已屆現樓的嘉峯匯，錄2A座37樓B室成交，屬實用面積765方呎3房套房戶，成交價2176.9萬元、實呎28,456元。中海外（0688）啟德跑道區維港1號，亦售出2B座1樓E室，實用面積452方呎2房戶，1085萬元成交，實呎24,004元。

至於內房恒大（3333）旗下已屆現樓的屯門掃管笏恆大‧珺瓏灣，近期雖屢被地產代理追討佣金，但仍錄零星成交，新售出2期5A座18樓B室，實用面積312方呎1房戶，成交價534.5萬元、實呎17,131元。

連同過去兩日成交，1月迄今整體一手成交暫錄約250宗。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑及利嘉閣研究部主管陳海潮不約而同表示，在新一波疫情陰霾影響下，發展商暫時會按兵不動，如沒有全新大盤推出，只靠餘貨支撐市場，料本月整體一手銷售量將下試500宗，除較上月錄約860宗，按月跌逾四成外，更是繼2020年2月、即新冠疫情襲港初期，單月錄約350宗成交後，近兩年的按月低位。

學者：料新盤市况到3月才反彈

中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量認為，受新一波疫情困擾，相信在1月內，發展商難以舉行大型推盤活動，加上2月為傳統農曆新年淡季，預計要到3月，待新盤購買力積壓一段時間、配合疫情或好轉，料屆時新盤成交才有望回升。