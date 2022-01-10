會德豐評估疫情 再定新盤推售進度

MONACO MARINE涉559伙 暫未上樓書

會德豐地產旗下、屬系內去年熱賣的啟德MONACO ONE項目新一期的MONACO MARINE，早前已獲批出預售樓花同意書，發展商原先已預告擬短期內上載樓書、最快1月推出市場發售，惟暫時未有具體銷售動作；會德豐地產表示，會評估疫情，稍後再作決定。

MONACO MARINE總共提供559伙，預計2023年3月落成。

至於另一龍頭發展商恒地（0012），與市建局合作的長沙灣青山道全新樓盤映築，現時亦未上載樓書。

映築提供337伙，早前亦已獲批預售樓花同意書，項目預計關鍵日期為2023年6月，樓花期長約1年半，最大賣點是與港鐵長沙灣站相距不遠。翻查資料，由恒地負責銷售的映築7樓及以上單位，實用面積約322至457方呎（7樓以下住宅單位由市建局銷售），3樓為住客會所。

港九兩市建局新盤 按兵不動

至於去年12月初已經上載樓書，信置（0083）及市建局合作發展的港島單幢項目ONE CENTRAL PLACE，同樣仍未有公布具體銷售部署，市場估計均與新一波疫情來勢洶洶，發展商開盤取態轉趨審慎有關。

ONE CENTRAL PLACE位處卑利街及結志街交界，總共設有121伙，當中116伙為標準單位，一層5伙，實用面積介乎383至992方呎，主打1房及2房戶；另設有5伙特色戶，實用面積由393至1028方呎，項目預計關鍵日期為2024年5月，樓花期長約29個月。