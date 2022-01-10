黃埔三房1060萬易手 半年賣平18%

翻查資料，同座低層E室，面積和戶型一樣，去年6月以1300萬元售出、實呎16,731元，意味同類戶型樓價在半年間下跌240萬元或18%。不過，原業主於2009年以425萬元買入，持貨逾12年，帳面仍賺635萬元或1.5倍。

OASIS KAI TAK 2房料蝕5%離場

半新盤亦現蝕讓個案。啟德OASIS KAI TAK新錄今年首宗二手成交，利嘉閣高級經理黃民傑表示，屋苑5座高層B室，實用面積534方呎2房間隔、望啟德河景，以1310萬元沽出，實呎24,532元；原業主2017年9月以1302.8萬元一手購入，4年帳面僅賺7.2萬元或0.5%，惟計及其他雜項開支，料原業主或實蝕約60萬元或近5%離場。

中原副分區營業經理陳鴻霆表示，馬鞍山雲海新錄榕海臺2座低層B室，實用面積388方呎1房間隔成交。原業主開價約750萬元，議價後以730萬元易手，實呎18,814元。

翻查資料，榕海臺1座同層B室，實用面積383方呎1房單位，去年11月以765萬元售出、實呎19,974元；以呎價計，上述最新成交較同類市價低約6%。原業主2018年初以755.7萬元一手購入，4年間帳面蝕約25.7萬元或3.4%；若計及發展商當時提供的各項回贈，料近平手離場。

STANLEY KNOLL洋房傳8800萬沽

整體二手樓價雖放緩，但個別市區大額豪宅仍錄交投。市場消息稱，甚少放盤的赤柱STANLEY KNOLL，新錄一宗洋房成交。屋苑一伙單號屋，實用面積2595方呎，連600方呎花園及2個車位，市傳以8800萬元易手，實呎33,911元，料為屋苑自2009年來的首宗二手成交。據悉，原業主2003年3月以1830萬元購入，持貨約19年，帳面賺6970萬元，升值3.8倍。