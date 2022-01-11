君譽峰2房特色戶 1928萬破頂沽

君譽峰入伙約1年，昨透過招標售出28樓A室，屬頂層2房單位，實用面積418方呎，連184方呎平台及508方呎天台，以1928萬元成交，實呎46,124元，成交價創項目新高，呎價亦為項目次高。新買家採用180天即供成交期付款。事實上，項目同層的1房特色戶C室，實用面積248方呎，連95方呎平台及215方呎天台，去年7月以1250萬元售出、實呎50,403元，呎價創項目新高紀錄。

翰林峰2房特色戶招標發售

有見港島一手特色戶做價創新高，恒地同系另一港島新盤、已屆現樓的西環翰林峰亦推貨尾招標。項目昨日上載新銷售安排，推出3座5樓A室，實用面積503方呎，連672方呎平台，屬2房特色戶，本周五（14日）當日上午10時至下午3時招標。

維港滙1房實呎再破3萬

此外，信置（0083）及會德豐等合作的西南九龍長沙灣維港滙系列，昨日售出第3期2座25樓D室，實用面積311方呎，1房戶，成交價936.5萬元、實呎30,113元，創項目第3期標準1房單位呎價次高。

翻查資料，維港滙III另一個實用311方呎1房單位，去年底以941.2萬元、實呎30,265元售出，為同類戶型最高呎價紀錄。維港滙系列去年推出至今累售675伙、套現近95億元。

新地瓏珀山B室 1914.5萬招標售出

新地（0016）沙田多石街瓏珀山，昨日透過招標沽出1伙；據成交紀錄冊顯示，瓏珀山Crown Tower的22樓B室，實用面積942方呎，屬3房套房連儲物室間隔，以1914.5萬元招標售出，實呎20,324元。

瓏珀山今年迄今暫沽兩伙，吸金總額約4400萬元。另外，同系已屆現樓的大埔白石角雲滙連沽兩伙，其中1期昨招標沽出2座19樓A3室，實用1131方呎，連169方呎平台，成交價3121.56萬元、實呎2.76萬元。據成交紀錄冊顯示，買家可享270日成交期，可獲贈5萬元家具禮券，及可獲車位認購權。