葵涌廣場2房移民盤 險守600萬
文章日期：2022年1月11日
【明報專訊】本港移民潮持續，踏入新一年市場繼續錄得移民盤大幅減價成交個案。中原地產高級資深分區營業經理許偉業表示，葵涌廣場新近錄得今年首宗二手成交，2座高層E室，實用面積318方呎，2房間隔，新近以606萬元成交，實呎19,057元。 上述單位原業主因打算移民放盤，起初叫價668萬元，及後增加議價空間，最終累減62萬元或近一成成交；原業主則於2008年1月以186萬元買入單位，持貨約14年，帳面獲利420萬元或2.3倍。許又指，葵涌廣場對上一宗2房單位成交要追溯至去年10月，1座高層E室，同屬實用318方呎2房戶，以633萬元成交；換言之，新成交價較3個月前同類做價低約4%。
第一城移民盤低估價逾一成沽
此外，美聯物業營業經理鄭志燿表示，沙田第一城33座低層D室，實用面積854方呎、3房套房連工人房間隔，原業主早前已移民，以1000萬元易手，實呎11,710元。據匯豐及中銀兩家銀行最新網上估價顯示，單位估值1129萬至1135萬元，即上述新成交價比銀行估價低最多135萬元或超過一成。不過，原業主2014年11月以750萬元購入，持貨約7年多，帳面仍賺250萬元或33%。
美孚3房1143萬沽 低市價5%
另外，美聯高級區域營業董事吳志輝表示，荔枝角美孚新邨第8期百老匯街130號中層A室，實用面積893方呎，3房間隔，望內園景，以1143萬元成交，低市價約5%，實呎12,800元。原業主2013年4月以800萬元買入，持貨近9年，帳面獲利343萬元或約43%。
雖整體市道轉淡，個別豪宅屋苑繼續錄得大額成交，中原豪宅高級分區經理黃家俊表示，薄扶林貝沙灣4期3座中層A室，實用面積1893方呎，4房雙套間隔，向南，享海景，以7228萬元連雙車位易手，實呎38,183元。
貝沙灣連車位7228萬易手
黃家俊指，買家屬於用家，原業主2006年2132萬元買入單位，當時未連車位；屋苑車位現時市價約300萬元，若以上述成交扣除兩個車位後市值約6628萬元計，帳面獲利約4496萬元或2倍。