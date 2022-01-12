海航山頂銀主盤7年貶逾億

衛信道頂層3980萬沽 3年升逾千萬

上述為TWELVE PEAKS雙號洋房，實用面積4241方呎，4房4套連書房間隔，另有2542方呎花園及泳池，及830方呎天台及按摩池，有指曾為海航系聯合創始人、董事局主席陳峰在香港的居所。

資料顯示，海航於2015年以公司名義斥逾5.06億元購入，多次抵押予不同公司作借貸，包括2015年由中國光大銀行承做按揭、2018年抵押予CSI FINANCE LIMITED，去年再由UPPER GENIUS LIMITED作按揭，去年10月由羅兵咸永道合伙人接管。羅兵咸永道其後推出物業招標。據代理消息稱，該洋房最新以約3.9億元售出，以洋房實用4241方呎計，實呎約9.2萬元，較海航2015年購入價逾5.06億元貶值1.16億元或近23%。

事實上，疫情下傳統豪宅區物業仍獲追捧，利嘉閣聯席事務董事游焯偉表示，渣甸山衛信道雙號頂層連天台單位，實用1262方呎，3房1套間隔，外望渣甸山山景，以「零議價」3980萬元易手，實呎31,537元。原業主2018年7月約2502萬元購入，持貨約3年，帳面獲利約1478萬元或59%。

雲海4房實呎2.7萬 區內二手新高

此外，新晉豪宅屋苑亦錄高價成交。美聯首席助理聯席董事張栢華表示，馬鞍山雲海香海臺3座中層B室，實用980方呎，屬4房套房另連工人套房間隔、享海景，原業主最初以2500萬元不連車位放售，及後獲用家洽購，協議後以2650萬元連1個車位易手，實呎27,041元，創區內二手分層呎價新高。原業主2018年2236萬元一手購入，當時未連車位。按該屋苑車位現時市值約250萬元計，若以上述成交扣除車位後市值約2400萬元計，帳面獲利約164萬元或約7%。

[香港地產]