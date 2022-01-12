去年三大住宅辣稅130億升四成

2020年底取消非住宅物業雙倍印花稅，令去年辣稅總成交量及稅款均減少。2021年各項物業辣稅成交5140宗，稅款約129.7億元，宗數按年跌68%，稅款則微減約0.5%。

不過，若扣除非住宅物業，去年全年共錄5117宗住宅辣稅成交，涉及約129.5億元稅款，較2020年的3663宗及92.2億元同樣高約四成。其中非本地或公司買家入市涉BSD成交，去年有1003宗，比2020年的670宗多近五成，涉及33.33億元稅款，按年亦多出近兩成；住宅涉DSD成交去年就有3726宗，按年多四成，涉93.58億元稅款，按年大增49%；至於涉SSD成交方面，去年共有388宗，比2020年346宗多約12%，稅款亦按年增加45%至約2.57億元。

上月21億 按月升逾倍

另資料顯示，去年12月三大辣稅成交合共516宗，較11月489宗上升27宗或約5.5%；相關稅款則合共涉及約21.06億元，較11月份約9.96億元，按月大增11.1億元或逾1倍。三大住宅辣稅成交宗數中，受大額豪宅成交帶動下，12月錄159宗涉BSD成交，按月升約36%，屬2019年11月錄得184宗後新高，所涉稅額8.881億元，除按月大增逾6.7億元或約3倍外，更創2018年6月後新高。利嘉閣研究部主管陳海潮認為，投資者趁樓價有輕微下調而提早入市，故相信涉辣稅成交跌幅有限，長遠則要視乎疫情發展及通關安排。

[香港地產]