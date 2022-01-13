麗展13億購旭龢道舊樓 料建20伙大宅

5倍地積比計 料可建樓面約5.7萬呎

資料顯示，旭龢道1號及1A號，上月同以6.5億元售出，合共即13億元，買家同為Gainlong Limited，公司董事包括麗展副主席周福安及行政總裁劉樹仁等。麗展高級副總裁潘銳民回覆本報查詢時稱，項目佔地11,490方呎，以地積比5倍計，料可建樓面約57,450方呎，每方呎樓面地價約22,628元，預計連同建築費等，總投資額約16億元。潘續稱，項目料將會以大單位為主，提供約20伙3房至4房單位，3房戶面積約1250方呎，4房戶約2500方呎，預計最快2025年初可推出市場。

每呎樓面地價近2.3萬

資料顯示，項目1號部分由長實（1113）創辦人李嘉誠的已故妻子莊月明的家族成員持有約數十年；而1A號則由龍姓家族於1960年以27萬元購入，持貨約62年後，帳面升值逾6.4億元或逾2400倍。事實上，麗展近月先後多次入手豪宅地，如去年10月爆冷以16.083 億元擊退16家發展商奪得廣播道79號、即前香港電台教育電視中心地皮，以最高可建樓面7.16萬方呎計，每方呎樓面地價約22,465元，除為市場預期上限外，亦較約15年前信置（0083）以每呎樓面地價9868元投得的廣播道地（現為逸瓏）高約1.3倍，而今次所購的旭龢道項目，每方呎樓面地價亦與此廣播道地皮相若。

此外，去年9月中，麗展亦以3.28億元向老牌發展商裕泰興購入何文田窩打老道116 號，物業於1956年落成，以可重建約4.6萬方呎樓面計，每方呎樓面地價約7100元。換言之，麗展4個月內已三度購入地皮，合共斥資逾32億元，可提供逾17萬方呎樓面。

另早在2019年，麗展以8.83億元奪得市建局觀塘恒安街重建項目，以項目最高可建樓面7.65 萬方呎計，每方呎樓面價約1.15萬元，項目已命名為Bal Residence，目前正待批預售，涉及156伙，料明年底落成。發展商早前表示，項目主打1房小型單位，實用面積約300至350方呎。