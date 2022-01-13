富達成皓：民企內房仍有生存空間

寬鬆的政策逐步增加

成皓續稱，如果從觀察中國1978年改革開放以來的經濟發展規律來看，可以看到政府執行經濟政策向來強而有勁。應用於目前內房市場，他認為，其實經過去年第三季加強調控後，去年第四季以來「收緊的政策明顯下降，寬鬆的政策逐步增加」，而上月8日至10月在北京舉行的中央經濟工作會議對今年經濟工作作出具體部署，提到要「支持商品房市場更好滿足購房者的合理住房需求，因城施策促進房地產業良性循環和健康發展」後，房策過去一個月已進一步轉趨寬鬆，例如作為內地重點城市的廣州，上周多家銀行宣布下調第一套房及第二套房按揭利率20個點子（編按：第一套房按揭利率從5.85厘左右普遍降至5.65厘左右，第二套房利率從6.05厘左右降至5.85厘左右）。

內房融資能力增 可尋寶

另外，成皓認為，從內房本身的情况來看，近月融資能力亦在增強，個別已完成配股或發債集資，更多的是正進行資產重組。故他相信，當中仍然有寶可尋，「雖然今年第一季內房到期美元債務的確比較大，並不排除會出現更多違約事件，但我認為既然已看到更多政策的轉向，所以在這個板塊仍然是有投資機會的。」

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[葉創成 名人樓市論壇]