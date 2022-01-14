映築最快今開價 首批料68伙

展銷中心設30部空氣清新機

林達民強調，集團一直留意疫情發展，項目設於尖沙嘴美麗華廣場一期的展銷中心，會加強防疫措施，包括門口設有紅外線探熱，進入參觀前須填健康申報表，並遵守4人限聚規定，在銷售中心設有分隔板分開準買家；同時會加強清潔售樓中心，並設有約30部空氣清新機及霧化消毒等裝置。

同系新界豪宅亦錄成交，恒基物業營業（二）部總經理韓家輝表示，集團旗下已屆現樓的上水高爾夫．御苑，最新招標售出B2號洋房，屬5房間隔，實用面積2654方呎，連花園1071方呎、平台129方呎和天台517方呎，成交價5653萬元，實呎約2.13萬元。高爾夫．御苑累售22幢洋房，套現逾12億元，待售1幢洋房；全盤累售446伙，套現逾60億元。

高爾夫．御苑洋房5653萬沽

此外，鷹君（0041）旗下已屆現樓的大埔白石角朗濤，昨以2841.6萬元招標形式售出3座3樓A室，實用面積1349方呎，屬3房雙套房連儲物房間隔，實呎21,064元。朗濤今年至今售出6伙，套現逾2.04億元。

另長實地產高級助理營業經理陳森文表示，集團旗下深水埗愛海頌已屆現樓，推出「金虎迎新歲（2022）」優惠，周六（15日）起購買價單內任何單位，可獲贈價值5萬元足金金虎一隻，並享8.8萬元家俬禮劵，合共價值13.8萬元，名額3個，先到先得，送完即止。