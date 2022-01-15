去年補地價近449億 創歷史新高

此外，由豐資源或有關人士持有的土瓜灣美善同道項目，上月以逾1.79億元完成補地價；地皮坐落於住宅（甲類）地帶，以最高可建樓面4.32萬方呎，每方呎樓面補價約4164元。由恒地（0012）持有的山頂盧吉道29A號，上月亦完成補地價，涉276萬元。

豐資源美善同道補地價1.79億

另發展擾攘多年、由王新興集團發展的觀塘道啟德大廈，上月亦完成補地價，涉逾30.61億元，以去年3月獲批動工紙涉可建樓面約52.6萬元計，每方呎樓面地價約5820元；據悉，項目已動工涉800伙，料最快今年底開售。

栢盛大廈補價逾3.83億 作非住宅用途

由牛仔褲大王劉漢松等持有的新蒲崗五芳街栢盛大廈工業項目，上月再完成補地價涉逾3.83億元，將作非住宅用途，以重建樓面約17萬方呎計，每方呎樓面價約2259元。資料顯示，劉氏2017年曾以補地價2.13億元、每方呎樓面補價1250元，擬重建酒店。

另粉嶺安居街工業官地昨截標，地政總署僅收3份標書，包括其士國際（0025）、信置（0083），及嘉華有入標。美聯測量師行董事林子彬稱，是次截標地皮，較同區於2018年推出的粉嶺安全街18號，以及在去年推出的粉嶺安樂門街、安全街與安居街交界工業地，分別收到7份及8份標書，反應遜色，不排除受疫情再襲有關，令發展商再趨審慎。

粉嶺工業官地僅收3份標書

資料顯示，上述地皮地盤面積約1.75萬方呎，最高可建樓面約8.77萬方呎，可作工業、倉庫及附屬辦公室等。綜合市場估計，地皮估值介乎約3.1億至4.04億元、每呎樓面價約3500至4600元。