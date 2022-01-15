得寶花園地舖3300萬沽 呎價1.5萬
文章日期：2022年1月15日
【明報專訊】社區民生商舖仍受投資者追捧，資料顯示，九龍灣得寶花園地下J舖，面積約2200方呎，上月中以3300萬元易手，呎價約1.5萬元；據悉，該商舖現時原本由點心店以月租5.2萬元租用，並在上月底租約期滿，代理消息稱，該商舖現時市值租金約8萬至10萬元，即新買家預計可獲租金回報率約2.9至3.6厘。
據了解，舖位原業主2012年12月以2800萬元購入，持貨9年，帳面獲利約500萬元或18%。
另外，特首林鄭月娥昨晚宣布延長禁晚市堂食等防疫措施14天、至2月3日（大年初三），並會取消全港花市之際；新地（0016）旗下五大商場，包括觀塘apm、大埔超級城、元朗廣場、柴灣新翠商場、薄扶林置富南區廣場，將由即日起至1月31日，開設期間限定的「新春快閃店」，方便市民選購應節年花、賀年美食及應節潮物等。
新地五大商場設「新春快閃店」
新地又邀請藝人陶大宇及出爐視帝譚俊彥，在網上平台（www.happybuymall.com）介紹應節潮物及新春禮遇，包括賀年美饌低至1元發售，例如1元應節年花、鮑魚花膠好市盆菜等應節商品。
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