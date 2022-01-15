得寶花園地舖3300萬沽 呎價1.5萬

【明報專訊】社區民生商舖仍受投資者追捧，資料顯示，九龍灣得寶花園地下J舖，面積約2200方呎，上月中以3300萬元易手，呎價約1.5萬元；據悉，該商舖現時原本由點心店以月租5.2萬元租用，並在上月底租約期滿，代理消息稱，該商舖現時市值租金約8萬至10萬元，即新買家預計可獲租金回報率約2.9至3.6厘。