御海灣II售16伙 開放式戶實呎逾2.2萬

加推42伙 部分單位加價約1%

她續稱，因應市場需求，加推價單第7號共42伙，實用面積由255至437方呎，維持最高22%折扣，折實售價由497.25萬至885.36萬元，折實實呎由18,394至21,760元，42伙折實平均實呎為20,329元，部分單位加價約1%。

部署於新春前開售、由恒地（0012）及市建局合作發展的長沙灣青山道映築，日前以折實均呎21,379元公布首張價單共66伙（扣除將由市建局推售的2伙），發展商昨日起對外開放示範單位，以及接受認購。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，項目首日已錄得505個認購登記，以恒地推售的66伙計，已超額認購約6.7倍。

映築首日收票 超額認購約6.7倍

項目樓花期長約一年半的映築，首張價單涉68伙，當中66伙由恒地銷售，實用面積322至377方呎，全屬2房間隔，以最高5%折扣的100天即供付款法計，單位折實價621.2萬至845.3萬元，折實實呎19,292至22,835元，整批折實平均實呎21,379元。

此外，因建築質量而須拆卸的新世界（0017）大圍站上蓋住宅項目柏傲莊III，最新再錄4宗取消交易個案，其中一宗為8B座50樓A室，單位在去年以2036.5萬元售出，日前已終止買賣合約。

資料顯示，柏傲莊III去年6月開售，但至去年7月，發展商公布項目建築不達標而決定拆卸重建，不少買家選擇取消交易，去年8月中至今累錄約141宗同類個案，佔成交量845宗近17%。

二手市場方面，市况因疫情而轉靜，粉嶺逸峯一個2房戶665萬元易手，做價為同類單位近半年新低。

逸峯2房665萬易手 同類近年新低

市場消息稱，有關單位為逸峯5座低層H室，屬實用459方呎2房戶，原業主早前以700萬元放售，買賣雙方議價後、減價35萬元或5%、以665萬元易手，實呎14,488元，成交價為近年同類新低價。原業主在2013年5月以409萬元購入，持貨逾8年，帳面獲利256萬元，物業升值約63%。

[香港地產]