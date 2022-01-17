爵悅庭2房630萬沽 成交價10個月新低

中原地產副分區營業經理謝家偉表示，爵悅庭南爵軒中層E室，實用面積372方呎，1房間隔，開放式廚房，享內園景，去年11月開價680萬元，最近以630萬元沽出，減價50萬元或逾7%，實呎16,935元，以成交價計為屋苑10個月新低。原業主2008年9月193萬元買入，持貨約13年多，帳面獲利437萬元或2.3倍。

彩明苑未補價2房低市價5%易手

世紀21物業分行經理魏仕良稱，一名白居二買家最新以480萬元未補價購入將軍澳彩明苑F座（彩梅閣）低層8室，單位實用面積506方呎，2房間隔，實呎9486元，低市價約5%。原業主2001年以約93.4萬元未補價購入，帳面獲利386.6萬元或逾4倍。

不過亦有部分屋苑錄得高價成交，中原地產高級分區營業董事伍錦基指出，將軍澳嘉悅1座高層J室，實用面積576方呎，2房間隔，以1173萬元售出，實呎20,365元，成交價及呎價均創屋苑兩房戶新高，呎價亦為屋苑2房首破2萬元。原業主2015年以766.7萬元購入，帳面獲利406.3萬元或約53%。

十大屋苑10成交 按周無升跌

另外，中原地產統計，十大屋苑剛過去周末錄10宗成交，按周無升跌，零成交屋苑維持3個，分別為鰂魚涌康怡花園、荔枝角美孚新邨及紅磡黃埔花園。美聯分行統計，十大屋苑過去周末錄約11宗成交，亦按周持平。

嘉湖3房額印鬆綁633萬沽 3年升兩成

美聯高級區域經理黎燦強表示，十大屋苑之一的天水圍嘉湖山莊，位於翠湖居1座高層C室，實用面積551方呎，3房間隔，以約633萬元易手，實呎11,488元。原業主2019年1月約520萬元購入，3年額印期過後沽出，帳面獲利約113萬元或22%。