映築兩日收逾千票超額14倍 本周內加推

2房半最受歡迎 用家為主

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，映築自上周五（14日）開放展銷中心，至昨日下午3時半，共吸引約6000人次參觀。至昨晚項目共收約1061票，超額認購逾14倍，當中以2房半最受歡迎，並以用家為主。他表示，項目將於本周內加推近四成單位，有機會分兩張價單，並預料周末期間開售。映築上周五開價，首批涉及68伙，其中66伙由恒地銷售（另2伙低層戶由市建局銷售），實用面積322至377方呎2房間隔、分佈於7至36樓，折實均呎21,379元。

周末一手僅31宗成交

不過，在缺乏焦點新盤發售的情况下，過去兩日一手交投冷清，綜合市場消息，周末兩日共錄約31宗一手成交，雖然比前周末的約20宗多約五成，但仍處於低水平，而成交中以新地（0016）屯門御海灣II佔最多，上周六單日售出16伙，佔過去兩日整體市場成交約一半，發展商亦於即晚加推單位。

此外，長實（1113）深水埗愛海頌早前更新價單，上周六（15日）起送出足金金虎及家俬禮券，合共價值13.8萬元，項目過去兩日連售2伙，其中3座32樓B室，實用面積785方呎，3房間隔，上周六以1586.6萬元售出，實呎約20,211元。另一方面，南豐將軍澳日出康城LP10昨日亦售出2伙，當中實用面積1203方呎的1A座43樓A室，4房間隔，以2396.5萬元售出，實呎19,921元，同座實用面積922方呎的6樓C室，3房間隔，成交價則為1673.1萬元，實呎18,146元。

珺瓏灣1期11伙特色戶招標

另外，恒大（3333）屯門掃管笏恆大‧珺瓏灣1期昨日上載銷售安排，推出11伙特色單位於周四起至今年底進行招標，期間每日招標7小時。