映築周六推138伙 暫收1893票 6新盤新春前搶攻 共推逾400伙

明報記者 陳寶恩

作為1月焦點新盤的映築，昨連環加推第2、3號價單，共涉70伙全屬2房標準戶，實用面積322至323方呎，維持最高5%折扣，折實價636.69萬至765.03萬元，兩價單折實均呎分別21,798元及22,216元，比上周五（14日）首張價單折實均呎21,379元，高2%至4%。

今次加推的70伙，售價、呎價最低位於7樓M室，實用面積322方呎，折實價636.69萬元，折實實呎19,773元。比較新舊價單，最新3號價單的36樓H室，實用面積323方呎，折實765.035萬元、折實實呎23,685元；對比1號價單、同層、同向東北望市景的實用面積330方呎K室，折實價753.54萬元，折實實呎22,835元，以呎價計調高約3.7%。

僅1人合資格參與「樓換樓計劃」

至於恒地負責銷售的136伙，有關單位位於7樓及以上，A組大手客戶每人須購2伙，預留16伙揀選，其餘為B組散戶，明日晚上8時截止認購。至於上述136伙（實用面積322至377方呎），折實價621.2萬至845.31萬元，整批折實均呎21,696元。

另映築周六當日的「樓換樓計劃」出售時段，涉及2伙，包括5樓A室、6樓A室，實用面積均為769方呎，同屬3房套房間隔，價單定價1504萬及1534萬元、實呎19,558及19,948元，只限售予被市建局收購的青山道217至235號（單數）、元州街300至308A號（雙數）的重建項目，及參與市建局「樓換樓計劃」並簽承諾書的業主；合資格人士可以實呎10,857元特惠價購買，即每伙售價834.9萬元，一名業主只可購一伙，而現時只有一人合資格購買。

堅道CAINE HILL周六新發售12伙

恒地同系港島半山堅道CAINE HILL，昨加推20伙，包括13伙開放式及7伙一房，折實價577.2萬至888.3萬元、折實實呎28,284元至31,916元。周六發售12伙。此外，嘉里（0683）牽頭的黃竹坑港島南岸揚海，亦落實周六以價單形式發售123伙，並推出2伙頂層特色戶，於下周一（24日）起招標，3月31日截標。包括1A座32樓A室、1B座32樓A室，其中後者屬四房三套連雙儲物室設計，實用面積1901方呎連313方呎平台及1842呎天台。