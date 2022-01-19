其士2.9億奪粉嶺工業地 低估值下限4%

地政總署公布，上述安居街工業地由其士國際以2.974億元投得，項目地盤面積約17,566方呎，最高可建樓面約87,780方呎，可作工業、倉庫及附屬辦公室等，折合每方呎樓面價約3387元。

根據賣地章程，中標發展商需興建公眾停車場，而公眾停車場可獲豁免計入上述總樓面面積。項目上周截標時，除中標的其士外，只有信置（0083）、嘉華等入標。業界原先對地皮估值介乎約3.1億至4.04億元、每方呎樓面價3500餘至4600餘元。

分析：中標價偏低與疫情有關

萊坊大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，項目入標數量比預期少，中標價亦比預期低，相信與疫情有關，地產財團這段時間作決定會較審慎。他表示，項目中標樓面地價不足3400元一呎，比市場預期低10%至15%，亦低上次安樂門街用地約10%，相信中標發展商會用作現代物流相關倉庫用途。