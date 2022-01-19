太古城本月33租賃 平均呎租近38元
文章日期：2022年1月19日
【明報專訊】正值住宅租賃淡季，加上受疫情影響，但部分大型屋苑的租賃表現仍平穩。港島指標屋苑太古城1月至今暫錄約33宗租賃成交，平均實呎租金37.6元，屬不俗表現。中原資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城新錄海星閣中層C室租賃成交，實用面積662方呎3房間隔，望園景並附有裝修，以2.45萬元租出，實呎租金37元。
趙鴻運表示，上述單位業主2010年4月以620萬元買入單位，現享租金回報率4.7厘。
利嘉閣市務經理鄭天樂稱，荃灣愉景新城新錄7座高層F室租賃成交，單位屬實用面積485方呎2房間隔、望山景，業主略減200元後，以1.48萬元租出，實呎租金約31元；業主於1997年4月，以約388.2萬元購入單位，現租出單位，享租金回報率約4.6厘。
雲地利台三房租6萬 回報3.5厘
除中小型單位外，市場亦錄豪宅單位獲承租。中原高級資深分區聯席董事林美珊稱，跑馬地傳統豪宅雲地利台A座低層1室，實用面積1185方呎，屬3房套連工人套房間隔，望馬場景，新近以月租6萬元租出，實呎租金約51元。林續指，以業主於2011年以2070萬元買入單位計，現享租金回報率3.5厘。
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