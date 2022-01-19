太古城本月33租賃 平均呎租近38元

趙鴻運表示，上述單位業主2010年4月以620萬元買入單位，現享租金回報率4.7厘。

利嘉閣市務經理鄭天樂稱，荃灣愉景新城新錄7座高層F室租賃成交，單位屬實用面積485方呎2房間隔、望山景，業主略減200元後，以1.48萬元租出，實呎租金約31元；業主於1997年4月，以約388.2萬元購入單位，現租出單位，享租金回報率約4.6厘。

雲地利台三房租6萬 回報3.5厘

除中小型單位外，市場亦錄豪宅單位獲承租。中原高級資深分區聯席董事林美珊稱，跑馬地傳統豪宅雲地利台A座低層1室，實用面積1185方呎，屬3房套連工人套房間隔，望馬場景，新近以月租6萬元租出，實呎租金約51元。林續指，以業主於2011年以2070萬元買入單位計，現享租金回報率3.5厘。