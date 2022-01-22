Omicron殺到 CCL料最快下周試182點 按周微升0.03％企穩185點 未反映變種病毒影響

明報記者 林尚民

黃良昇續稱，本周多個社區出現傳播，對樓價的影響將於2月下旬公布的CCL才開始全面反映。一旦CCL下跌至182點，即重返去年4月份之水平，並較去年8月份高位191.34點低近5%。至於中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass則報186.92點，按周跌0.03%，連跌2周共跌0.64%。除上述CCL及CCL Mass外，CCL（中小型單位）報184.84點，按周升0.01%；CCL（大型單位）報187.32點，按周升0.14%。事實上，近6周CCL及CCL（中小型單位） 4次齊跌2次齊升，分別累跌1.33%及1.41%；CCL Mass有5次跌1次升，累跌1.39%；CCL（大型單位）有3次跌3次升，累跌0.93%。

港島樓價指數近6周累跌3.93%

分區方面，新界西CCL Mass報175.12點，按周升0.41%；新界東CCL Mass報199.77點，按周跌0.25%，連跌4周共1.48%；九龍CCL Mass報181.55點，按周升0.08%，連升3周共1.47%；港島CCL Mass報185.95點，按周跌0.45%，連跌2周共3.19%。四區中港島CCL Mass近6周跌幅顯著，累跌3.93%，新界西CCL Mass累跌0.98%，九龍CCL Mass累跌0.23%，新界東CCL Mass累跌0.21%。

香港大學房地產及建設系客座副教授張聖典表示，近期樓市波動，加上疫情影響，樓市短期必定有心理影響，但整體樓市仍要視乎通關與否，料全年樓價將輕微上升約5%水平；而在剛性需求及供應不足的情况下，上車盤及豪宅物業走勢將較為理想，但半新盤或中價樓市場，則要待通關後才有較好表現。

疫情嚴峻周末二手睇樓量連跌3周

另外，利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，臨近農曆新年，樓市氣氛開始轉靜，加上本港疫情嚴峻，導致周末二手預約睇樓量繼續受壓，根據該行研究部數據估算，全港50個指標屋苑共錄1085組客戶於周末預約睇樓，按周下跌2.3%，連跌3周，由於二手減價情况並非一面倒，部分業主叫價仍然堅挺，估計農曆新年前市况維持膠着狀態。