天鑽2房3年升17% 額印鬆綁790萬沽

美聯助理區域經理楊浩然表示，天鑽9座中層C室，實用面積509方呎，以約790萬元獲承接，實呎15,521元。原業主2019年1月以約676.4萬元一手購入，持貨3年帳面獲利約113.6萬或約17%。楊續稱，上述單位內櫳簇新，原業主不常居住在單位內。事實上，該屋苑於額印鬆綁前已錄得約7宗二手成交，過半數為蝕讓成交。資料顯示，屋苑對上一宗成交於去年8月錄得，位於17座高層D室，實用761方呎、3房連工作間間隔，以約1020萬元易手，原業主連同辣稅及其他使費等開支，實蝕約236萬或逾兩成離場。

瓏門移民盤低市價約一成易手

屯門站上蓋瓏門亦錄今年首宗二手成交。中原地產副區域營業經理吳倬霆表示，瓏門3座低層A室，實用面積720方呎，3房套房連儲物房間隔，原業主去年11月叫價1300萬元放盤，至近日累減150萬元或近12%，以1150萬元成交，實呎15,972元，較市價低約一成。據了解，原業主準備移民，故願意減價沽售單位。原業主2012年9月以697萬元一手買入，持貨9年多，帳面獲利453萬元或約65%。

珀苑3房套3800萬沽 13年升1倍

大型屋苑頻錄低市價成交之際，豪宅市場則相對平穩，接連有買家斥巨額入市。

美聯物業助理區域經理黃志華表示，樓齡逾40年的堅尼地道珀苑剛錄得今年首宗成交，屬中層D室，實用面積約1404方呎，3房套房連工人套房間隔，獲外區客以「意頭價」3800萬元承接，實呎27,066元。

原業主2009年5月以約1900萬元購入，持貨13年，帳面獲利1900萬元，物業期內升值1倍。