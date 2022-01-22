會德豐或有關人士雲地利大廈批強拍

底價逾17億 較2018年高14%

雲地利大廈位於跑馬地雲地利道15號，1963年5月落成，樓齡逾58年，屋苑合共67伙，單位實用面積介乎1038至1474方呎，另設24個車位。物業地盤面積約17,959方呎，現時規劃為「住宅（乙類）6」用途，估計可以5倍地積比率發展，預計總樓面面積89,795方呎。資料顯示，上述物業持有大部分業權為世栢國際有限公司，其中一名公司董事為薛建平，過去曾代表會德豐處理不少物業交易，故相信今次申請強拍的財團為會德豐或有關人士。

筱廬修訂方案申增安老院舍牀位至281個

另有「鬼屋之首」之稱的三級歷史建築物元朗筱廬，業主新近向城規會遞交發展修訂方案，申請增加安老院舍牀位至281個，較2019年獲批發展方案的170個牀位，增加約111個牀位或65%。據城規會文件顯示，申請地點位於大旗嶺大棠路旁筱廬及毗鄰地皮，鄰近元朗恆香製餅廠，地皮面積21,023方呎，現坐落於政府、機構或社區（1）用地，申請人擬增加建築物1層，令安老院宿位由原有的170個，增加至281個牀位。地皮中的歷史建築筱廬，將會原址保育，並在筱廬旁提供教育展示板的保育花園，以供公眾透過提前預約免費參觀。項目預計2025年3月落成，落成後整個項目總樓面約6.38萬方呎。

翻查資料，上述地皮由「舖王」鄧成波家族持有，該家族去年5月以6500萬元售予嘉濤（香港）控股（2189），較2016年以6300萬元購入價僅高約3%。

此外，資料顯示，九龍城侯王道93號地舖在上月底以6000萬元易手，買家為保聯實業有限公司，該公司其中一名註冊董事為韓桂琼，據悉為資深投資者盧華相關人士，料買入作收購之用。原業主1998年11月以313萬元購入，持貨逾23年，帳面獲利約5687萬元或逾18倍。