傲瀧複式7665萬沽 實呎逼2.4萬

傲瀧自2017年中推出至今累沽677伙，連同車位銷售，套現總金額高逾213億元，全盤已沽約99%單位，僅餘最後3伙特色戶待售，全盤清袋在望。

上源特色戶3100萬沽 3年成交期

此外，萬科香港旗下已屆現樓的屯門掃管笏上源，亦新錄今年首宗一手成交，位於2B座20樓F室，屬4房特色戶，實用1573方呎連907呎天台、175方呎平台，連雙車位成交價3100萬元、實呎19,708元；據成交紀錄冊表示，買家成交期為1230日、即逾3年，並可提前入住。

珺瓏灣1期1A座地下戶1110萬售出

同樣位處掃管笏、恒大（3333）旗下已屆現樓的恆大‧珺瓏灣1期，新近亦售出1A座地下A室、屬3房連套房間隔，實用754方呎連606方呎花園，透過招標以1110萬元售出、實呎14,721元，買家成交期90日。

信置3盤推新春折扣 最高38.88萬

另一方面，春節臨近，信置（0083）表示，旗下指定新盤推出「新春佳節大利是」優惠，包括觀塘凱滙、馬鞍山SILVERSANDS，以及旺角ONE SOHO。

買家於1月25日（下周二）起，至2月28日購買以上樓盤指定單位，可分別享38.88萬元、18.88萬元、12.88萬元的售價折扣優惠。