傲瀧複式7665萬沽 實呎逼2.4萬
文章日期：2022年1月22日
【明報專訊】全城關注新一波疫情，綜合市場資訊，本月首3周新盤市場整體成交僅錄約350宗，惟當中不乏大額成交；新世界（0017）旗下已屆現樓的西貢清水灣傲瀧，透過發價單形式售出1伙花園複式特色戶，為A座G3室，實用3200方呎、屬4房4套間隔連788方呎花園，成交價7664.8萬元、實呎23,953元。
傲瀧自2017年中推出至今累沽677伙，連同車位銷售，套現總金額高逾213億元，全盤已沽約99%單位，僅餘最後3伙特色戶待售，全盤清袋在望。
上源特色戶3100萬沽 3年成交期
此外，萬科香港旗下已屆現樓的屯門掃管笏上源，亦新錄今年首宗一手成交，位於2B座20樓F室，屬4房特色戶，實用1573方呎連907呎天台、175方呎平台，連雙車位成交價3100萬元、實呎19,708元；據成交紀錄冊表示，買家成交期為1230日、即逾3年，並可提前入住。
珺瓏灣1期1A座地下戶1110萬售出
同樣位處掃管笏、恒大（3333）旗下已屆現樓的恆大‧珺瓏灣1期，新近亦售出1A座地下A室、屬3房連套房間隔，實用754方呎連606方呎花園，透過招標以1110萬元售出、實呎14,721元，買家成交期90日。
信置3盤推新春折扣 最高38.88萬
另一方面，春節臨近，信置（0083）表示，旗下指定新盤推出「新春佳節大利是」優惠，包括觀塘凱滙、馬鞍山SILVERSANDS，以及旺角ONE SOHO。
買家於1月25日（下周二）起，至2月28日購買以上樓盤指定單位，可分別享38.88萬元、18.88萬元、12.88萬元的售價折扣優惠。
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