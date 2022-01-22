閣麟街一籃子物業逾1.6億易手

資料顯示，原業主為百年老店涼茶舖「春回堂」家族成員彭秀琼及林偉業持有，二人2004至2010年間透過不同公司購入，涉資逾5100萬元，即持貨最少逾12年，帳面獲利約1.138億元或約2.2倍。

春回堂家族沽出 12年帳賺逾億

翻查資料，在新冠疫情在港爆發後，春回堂家族成員曾沽出物業，如去年3月沽出持貨約10年的中環威靈頓街97號威利大廈地下H號地舖，成交價1.35億元，以商舖面積約4400方呎計，呎價約3.07萬元，比較2011年3月購入價9800萬元，帳面獲利3700萬元或37%

SHARP高層全層4000萬沽 9年蝕兩成

另市場消息指，銅鑼灣霎東街11至13號THE SHARP再錄蝕讓成交，單位屬高層全層，面積約1580方呎，成交價約4000萬元，呎價約2.53萬元。資料顯示，原業主2013年1月以5046.4萬元購入，持貨9年，帳面蝕讓1046.4萬元或21%。