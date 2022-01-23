藍塘傲1房860萬沽 屋苑同類新高
文章日期：2022年1月23日
【明報專訊】疫情持續，二手市况轉趨淡靜，但市場錄得不少高價成交個案。港置首席分區董事劉浩勤表示，將軍澳藍塘傲7座中層C室，屬實用420方呎的1房戶，向東南望海景，原業主去年8月起放售，當時叫價880萬元，至近期始獲洽詢，買賣雙方議價後，以860萬元成交，較去年放售時叫價低20萬元或2.3%，實呎20,476元，成交價創屋苑1房新高價紀錄。
原業主2016年11月以762萬元購入單位，持貨逾5年，帳面獲利98萬元，物業期內升值約13%。
翻查資料，藍塘傲1房對上的高價紀錄來自去年10月，3座中低層C室，實用面積407方呎，以835萬元易手，實呎20,516元，即對上成交較舊紀錄高25萬元或約3%。
將軍澳廣場SARS貨升值5.6倍
另將軍澳廣場錄得SARS貨易手勁賺個案，美聯物業助理區域經理林振聲稱，屋苑3座低層H室，實用428方呎，2房望街景，原業主3周前以790萬元放售，及後減價52萬元或6.6%至738萬元易手，實呎17,243元。原業主2003年3月111.5萬元購入，轉手帳面賺626.5萬元，物業近19年升值約5.6倍。
[香港地產]
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