藍塘傲1房860萬沽 屋苑同類新高

原業主2016年11月以762萬元購入單位，持貨逾5年，帳面獲利98萬元，物業期內升值約13%。

翻查資料，藍塘傲1房對上的高價紀錄來自去年10月，3座中低層C室，實用面積407方呎，以835萬元易手，實呎20,516元，即對上成交較舊紀錄高25萬元或約3%。

將軍澳廣場SARS貨升值5.6倍

另將軍澳廣場錄得SARS貨易手勁賺個案，美聯物業助理區域經理林振聲稱，屋苑3座低層H室，實用428方呎，2房望街景，原業主3周前以790萬元放售，及後減價52萬元或6.6%至738萬元易手，實呎17,243元。原業主2003年3月111.5萬元購入，轉手帳面賺626.5萬元，物業近19年升值約5.6倍。

[香港地產]