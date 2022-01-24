新盤周末兩日售187伙 按周升5倍

除映築熱賣外，新地（0016）已屆現樓的屯門御海灣系列，近日推售2期御海灣II的單位，過去兩日共錄9宗成交、估計套現逾6574萬元，成績不俗；項目昨日售出5伙，成交價最高一伙為第1座19樓G室，實用面積437方呎，屬2房間隔，以901.26萬元售出，實呎20,624元。

本月整體新盤成交暫累錄542宗

新地同系元朗錦田、同樣已屆現樓的PARK YOHO Napoli，新錄20座10樓A室成交，實用面積1174方呎4房間隔，以2132.92萬元售出、實呎18,168元。

御海灣II銷情不俗 兩房901萬沽

此外，已屆現樓、遠展（0035）及市建局的深水埗傲凱，亦新錄兩宗成交，套現1070萬元；最新成交包括5樓B室，屬實用面積265方呎1房間隔，成交價522.5萬元、實呎19,717元。

同時，市場亦再錄撻大訂個案。合景泰富（1813）及龍湖集團（0960）的啟德尚．珒溋近期陸續收樓，成交紀錄冊顯示新增4宗撻大訂，涉殺訂總額料合共近574萬元。當中涉資最大是1座31樓D室，實用面積657方呎3房間隔，去年3月以1776.31萬元成交、實呎27,037元，買家料已付樓價10%作訂金，是次撻訂料遭沒收177.63萬元訂金。