大角嘴傲寓主攻細戶 起居方便

明報記者 容婌維

攝影 黃志東

傲寓自2020年底開售至今累售逾80伙，佔全盤單位總數144伙近六成，項目採1層6伙設計，有兩部升降機；標準戶提供開放式至1房戶型，前者佔46伙或約32%，實用300至308方呎；而1房戶佔88伙或約61%，實用328至340方呎。傲寓另設10伙特色戶，實用面積262至706方呎，涵蓋開放式至3房1套戶型。

全盤144伙 鄰近港鐵奧運站

傲寓位處大角嘴，無可避免被同區舊樓包圍，多數單位以樓景為主；當中A、B室向南，望同區屋苑利奧坊．凱岸、大角嘴道一帶，景觀亦算開揚；C、D室向西，望奧城．西岸、利奧坊．曦岸；至於E、F室向北，望同區老牌屋苑大同新邨，由於大同新邨樓高僅約十數層，上述兩款單位景觀最開揚。

大角嘴發展成熟，社區生活配套完善，毗鄰的利奧坊商場，設有不少民生店舖及食肆，相距約6分鐘步程，可到達奧海城大型商場和港鐵奧運站。

市區景為主 高層E及F室開揚

傲寓開放25樓全層作現樓示範單位，當中25樓A室實用面積328方呎，屬1房標準戶，備有簡單裝修及家具。示範單位是交樓標準模樣，開放式廚房位於玄關左面，附西門子雪櫃、微波爐、洗衣乾衣機等家電，另附設一張隱藏式餐桌。

客飯廳呈長方形，附設露台。發展商於靠近廚房的一面放置二人餐桌，而靠近露台的一方則劃作客廳，放置梳化及電視櫃。

客廳空間尚算方正實用，放置上述家具後，仍具活動空間。值得留意是，傲寓與利奧坊．凱岸僅一街之隔，走出露台可清楚望見對面大廈的單位內籠，戶主日常或需長期關上窗簾，以保障私隱。

睡房連工作平台，未有改動，放有4呎雙人牀及開放式衣櫃，房間面積約60方呎，若戶主採非開放式衣櫃，感覺或會較擠迫。另外，浴室採套廁設計，戶主若邀請朋友到訪，如廁便需要經過主人房；而套廁維持交樓標準，有通風窗，設淋浴間。

1房戶浴室採套廁設計

傲寓1樓設有住客會所，但只提供健身室及宴會室等設施。另據樓書「有關資料」一欄顯示，項目天台對上設有LED顯示屏招牌，將不時亮起，或影響個別高層單位。

■有片睇

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