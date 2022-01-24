環宇海灣交投疏 呎價穩守1.7萬

明報記者 陳寶恩

中原分行分區營業經理李建華表示，環宇海灣本月暫錄的1宗成交，位於2座低層D室，實用487方呎，2房間隔，內籠企理，原業主最初叫價860萬元，累減32萬元或約4%後，以828萬元沽出、實呎17002元，新買家為外區上車客；原業主2014年6月以489萬元一手購入，持貨近8年，帳面獲利339萬元或近七成。

此外，多個屋苑錄低市價成交，中原高級資深區域營業經理黃海稱，被形容為「上車樂園」的天水圍嘉湖山莊，美湖居8座中層D室，實用540方呎3房戶，原業主去年中叫價650萬元放盤，累減134萬元或21%，以516萬元沽、實呎9556元，較市價低約一成；惟原業主早於1998年以169.3萬元購入，23年帳面賺346.7萬元或2倍。

嘉湖3房516萬沽 低市價一成

市區豪宅降價求售，毗鄰港鐵九龍塘站的又一居，有業主以低價沽售。中原首席分區營業董事余社朝稱，又一居33座中低層B室，實用771方呎三房連套房戶，以1430萬沽、實呎18547元，低市價及銀行估價逾1成，惟原業主1997年以1050萬元購入，25年帳面賺380萬或約36%。

余續稱，原業主去年叫價2000萬元放盤，獲同區租客議價後以1430萬元沽出，除累減570萬元或29%外，較同類單位市價約1680萬元低約14%。不過，個別屋苑特色戶仍以破頂價易手，美聯首席高級營業經理梁仲賢表示，火炭銀禧花園1座高層D室，實用342方呎，1房連158方呎平台特色戶、望馬場景，以705萬元易手，實呎20614元，除成交價創同類新高外，呎價更創屋苑新高。

銀禧花園對上一個最高呎價成交，於去年11月締造，位於2座高層E室、實呎19240元，即新紀錄高7%。

銀禧特色戶呎價逾2萬 創屋苑新高

香港置業首席分區董事劉浩勤稱，將軍澳日出康城1期首都6座高層右翼B室，實用681方呎三房套間隔，以1020萬元成交，成交價創屋苑同類新高，實呎14978元；原業主2013年以575萬元購入，帳面獲利445萬元或約77%。

首都對上同類高價紀錄於去年7月所創下，屬6座高層右翼C室，實用680方呎，3房間隔，以995萬元沽出，實呎14632元，即新成交價高出約25萬元或2.5%。

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