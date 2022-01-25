DOWNTOWN 38額印鬆綁沽 賺一成半 疫情升溫 本月4屋苑二手放盤暫逾180個

明報記者 容婌維、陳寶恩

美聯首席助理聯席董事林智明表示，DOWNTOWN 38低層B室，實用面積300方呎，1房間隔，新近以616萬元易手，實呎20,533元。資料顯示，原業主2019年1月約537.4萬元一手買入，持貨3年額印鬆綁即沽出，帳面獲利約78.6萬元或約15%。

林續稱，該盤現有22個單位放盤，當中小量單位（約3至4個）仍未過額印期，入場單位為中層D室，屬實用304方呎1房戶，叫價650萬元，即實呎約2.1萬元。林稱，該屋苑業主大部分持觀望態度，放盤量相對不多，個別業主仍憧憬沙中線通車後對物業做價有刺激作用。

凱滙暫百個放盤佔最多

上述4個屋苑中，共涉1999伙的凱滙，屋苑暫錄約100個二手放盤（當中30至40個未過額印期），為4個屋苑中最多；共涉1620伙的天鑽，則暫錄約50個放盤（約10個未過額印期）。

中原地產分區營業經理洪金興表示，凱滙本月至今暫錄約3宗二手成交，平均實呎21,845元；最新成交位於凱滙3座低層G室，實用面積380方呎，1房間隔，採開放式廚房設計，以830萬元成交，實呎21,842元。原業主2019年1月以730萬元買入，持貨剛滿3年轉手，帳面獲利100萬元或約14%。

2至3月5盤鬆綁 共涉1504伙

此外，大埔天鑽近日接連錄得二手成交。美聯助理區域經理楊浩然表示，天鑽本月累錄約3宗二手成交，其中2宗為額印鬆綁貨，平均賺幅約15%至20%。至於屯門青山公路The Carmel單位亦陸續額印鬆綁，部分業主亦放售手上單位。利嘉閣首席聯席董事陳龍勳稱，該屋苑現時約有10個放盤全數鬆綁，惟暫未錄二手成交，入場1房戶現時叫價550萬元。

除本月外，2及3月市場將有5個2019年開售的屋苑陸續額印鬆綁，包括深水埗AVA 228、土瓜灣啟岸、土瓜灣瑧尚、愉景灣意堤及油塘曦臺，5個屋苑合共提供1504個單位。其中意堤個別業主已率先在市場放盤，中原地產高級區域營業董事李偉寧稱現時約有3個放盤，入場單位為6座低層A室，實用面積1019方呎，3房連套房間隔，叫價1600萬元，實呎15,702元；若以上述叫價售出，業主3年帳面獲利82萬元或僅升5.4%。