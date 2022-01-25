樓市暢旺 中原美聯疫下發花紅

【明報專訊】去年一二手地產市道表現向好，地產代理行錄得盈利。中原地產宣布，全線後勤於去年第四季可獲發相當0.019個月的花紅，主任級或以上獲發0.028個月，是後勤連續第51個季度獲發花紅，而花紅將於新春前本周三（1月26日）發放予後勤。