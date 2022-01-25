君爵堡1.18億易手 買家豪付3540萬辣稅入市

世紀21奇豐營業董事廖振雄表示，上述物業為君爵堡雙號別墅，實用面積2162方呎，4房3套連工人房間隔，享臨海景色，以1.18億元售出，實呎54,579元。資料顯示，買家以海外註冊公司名義入市，須付樓價三成、即3540萬元辣稅。原業主2001年8月以1388萬元購入，持貨逾20年，帳面獲利約1.04億元或7.5倍。

地利根德閣3房 3年升一成

另傳統豪宅區中半山，有業主持貨3年多即止賺離場。市場消息指，中半山地利根德閣3座低層C室，實用面積2361方呎，3房間隔，新近連車位以7880萬元售出，實呎33,375元，較去年10月同座同面積但高數層的C室連車位成交價7300萬元高約8%。原業主2018年9月以公司名義購入，有指購入價約7000萬元，持貨3年多，帳面獲利約880萬元或12%離場。

不過，亦有新晉豪宅業主蝕讓沽貨。中原地產表示，紅磡維港．星岸第5座高層C室，實用面積732方呎，3房間隔，望維港海景，以1850萬元易手，實呎28,273元。

維港．星岸3房 6年蝕兩成

原業主2016年以2188.2萬元一手買入，持貨約6年，帳面已蝕388.2萬元或約15%，若連使費計原業主料蝕約476萬元或逾兩成。維港．星岸本月迄今累錄兩宗成交，平均實呎25,584元。