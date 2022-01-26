帝匯豪庭首錄二手成交 6年升近四成

北角半山本月二手交投倍升

本月北角半山二手交投轉旺，迄今錄得約7宗二手成交，較往月平均3宗大增逾倍。中原地產區域營業經理蘇浩德表示，北角半山區業主於新春前增加議價空間，吸引覓盤多時的買家入市。蘇表示，樓齡約20年的海天峰新近連錄兩宗成交，包括2座中層B室，實用面積935方呎，3房套間隔，享煙花全海景，以3338萬元易手，實呎35,701元。原業主2007年1518萬元買入，持貨約15年，帳面獲利1820萬元或1.2倍。

溋玥相連戶半億沽 10年升五成

新界方面，市場消息指，大埔白石角天賦海灣第2期溋玥新錄第2座高層相連戶，兩個單位實用面積共3053方呎，新近以5000萬元易手，實呎約16,377元。原業主於2012年分別以1625萬元及1629萬元買入，持貨約10年，帳面獲利1746萬元或約54％。

天鑄複式連雙車位帳蝕985萬

豪宅市場雖暢旺，惟部分業主仍蝕讓沽貨。資料顯示，何文田天鑄7座頂層複式戶，實用面積2352方呎，本月中以9300萬元售出，實呎39,541元，原業主於2015年中以逾1.07億元購入，持貨6年多，現帳面蝕約1400萬元或約13%。不過，天鑄車位一向有價有市，而原業主當年亦以合共785萬元購入兩個車位，現以每個600萬元售出，即共1200萬元，在車位部分帳面獲利415萬元或53%。換言之，該業主當年以共1.1485億元入市，現以共1.05億元售出，帳面蝕985萬元或約8.5%。

[香港地產]