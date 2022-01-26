投資者7億掃東傲6層連命名權

麒豐資本創辦合伙人暨投資總監洪英偉表示，東傲最新獲投資者入市單位為2、5、6及25至27樓，總樓面68,710方呎，連命名權成交價近7億元，呎價約1.01萬元。買家為本地投資者，計劃保留部分樓面自用，其餘部分則用作出租。

洪續稱，連今次售出部分，項目推出1個多月累售逾七成，套現近20億元，銷售已達標，疫下短期內擬輕微加價，稍後會有較明顯加幅。項目地廠及1樓部分計劃農曆新年後推出，地廠面積7387方呎，1樓設兩個2703及4956方呎單位。

建灝7億購倫敦商業項目

另近年多次未能成功競投港地皮的建灝地產，最新以6610萬英鎊（約7億港元）向瑞典銀行Stockholms Enskilda Bank（SEB）收購英國倫敦市核心地段柯芬園（Covent Garden）商業項目15 Adam Street，集團兩年間購入4個倫敦西區商業項目，總投資額近3.8億英鎊（逾40億港元）。15 Adam Street樓高7層，總樓面約5.4萬方呎，包括約3.41萬方呎甲級寫字樓及約1.53萬方呎商舖，現時出租率87%，每年租金回報約4.5厘。

建灝旗下4個倫敦項目，總出租率達93%，每年為集團帶來接近1860萬英鎊（近2億港元）的租金收入。建灝地產集團首席行政總裁羅建一表示，集團未來將繼續積極研究投資及發展不同類型之商業項目，並會積極增加土地儲備。

[香港地產]