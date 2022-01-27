新盤取消交易本月45宗 4個月新高 柏傲莊III佔16宗最多 珺瓏灣連撻10伙居次

明報記者

據本報統計一手資訊網資料，主要新盤1月至昨日止，暫錄約45宗取消交易及撻訂，包括未簽署正式買賣合約（即撻細訂、發展商一般沒收買家5%訂金）、未有完成交易（即撻大訂、發展商一般沒收買家10%至15%訂金）等，有關數字比上月全月錄約35宗，多出10宗或約29%，創去年9月後、即近4個月來單月最多。

雋薈首現撻訂 開放戶買家失20萬

市場最新一宗撻訂，來自位處旺角豉油街，全幢120伙清一色提供開放式戶、被市場形容為「旺角龍牀盤」的雋薈，錄得本月初開售以來首宗撻訂；日前以407.1萬元售出的3樓實用152方呎C室開放式戶，據成交紀錄冊顯示，買家已取消交易撻訂，料遭沒收5%訂金涉逾20萬元。

可留意是，不少於近期入伙的市區屋苑均錄撻大訂個案，其中信置（0083）牽頭的觀塘凱滙，本月錄8宗撻訂，料發展商共殺訂約1472萬元，惟部分單位已重新推售，並獲買家承接。另內房合景泰富（1813）及龍湖（0960）合作、同樣已屆現樓的啟德尚．珒溋，連錄6宗撻大訂、涉殺訂金額約1003萬元。

柏傲莊III增兩買家「跳船」 累積取消交易撲150宗

至於陷財困的內房恒大（3333），旗下已屆現樓的屯門掃管笏恆大．珺瓏灣，本月連錄10宗撻訂，惟由於項目銀碼較細，料合共僅殺訂約258萬元；若以宗數計，是本月暫時繼大圍站柏傲莊III後，錄得取消交易或撻訂第二多的樓盤。要數最多取消交易個案的樓盤，仍為新世界去年7月公布因建築質量問題而須拆卸的柏傲莊III，項目再增2宗取消交易，單位為1A座38樓C室、1B座40樓B室，實用746及772方呎，屬3房間隔，去年6月成交價1660.8萬及1878.8萬元，令本月取消交易個案增至16宗。柏傲莊III去年8月迄今，累錄約147宗同類取消交易個案，佔已售單位數量845伙逾17%，相關單位涉銷售總額約24.7億元。

分析：疫情影響就業 料入伙盤續現撻訂

利嘉閣研究部主管陳海潮表示，疫情持續下，整體樓價雖無太大跌幅，但不排除部分撻訂買家，是因為Omicron於社區爆發造成心理影響，而決定撻訂；此外，亦有部分買家早前入市購入樓花，經歷疫情後，工作、收入狀况受影響，以致在單位到期入伙時，無法完成上會而要撻訂，估計未來數月入伙之新盤，仍會出現類似情况。