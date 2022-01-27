內地背景買家3.87億購海航山頂銀主盤

上述TWELVE PEAKS雙號屋，實用4241方呎、屬4房4套連書房間隔，另設2542方呎花園及泳池等。資料顯示，新買家以GUO DEYING作登記，與中國手機生產商酷派創始人郭德英併音相同，相信為同一人；買家是次只需付樓價4.25%印花稅，意味以首置身分入市。

海航2015年以公司名義斥逾5.06億元購入上址，期後多次抵押予不同公司作借貸，包括2015年於中國光大銀行承做按揭、2018年抵押予CSI FINANCE LIMITED、2021年再於UPPER GENIUS LIMITED作按揭，至去年10月由羅兵咸永道合伙人接管。

爾巒4房8年帳賺近三成

大型屋苑方面，美聯助理聯席董事鄧涇渭稱，元朗錦田爾巒本月二手交投不俗，暫錄5宗成交，當中2宗為逾千方呎大戶，屋苑茵羅洛斯大道6A座高層B室，實用1157方呎4房戶，以1320萬元成交、實呎11,408元；原業主2014年以1046萬元一手購入，帳面賺274萬元或約26％。

鄧續指，屋苑茵羅洛斯大道1座低層A室銀主盤、實用1295方呎4房間隔，新近亦以1300萬元易手、實呎10,038元，成交價與市價相若；原業主2014年以1225.4萬元一手買入，單位帳面升值74.6萬元或約6％。

近日葵涌及荃灣一帶疫情嚴峻，惟荃灣爵悅庭1月迄今暫錄約7宗成交。利嘉閣助理分區市務經理石家誠表示，爵悅庭北爵軒新錄中低層B室，實用360方呎一房戶，以645萬元沽出、實呎17,917元；原業主2012年以約320萬元購入，帳面賺325萬元或一倍。

中原高級區域營業經理陳輝麟指，青衣綠悠雅苑新錄今年首宗成交，屬3座中層G室，實用535方呎兩房間隔，新近以660萬元（未補價）易手、實呎12,336元，較市價低約8％；不過，原業主2013年以約352萬元購入，帳面獲利308萬元或約87.5％。