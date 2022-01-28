愉景新城2房近740萬沽 低市價5%

中原高級資深區域營業董事程尚傑稱，荃灣指標屋苑愉景新城本月累錄約5宗成交，已超越上月全月，惟本月平均實呎約1.55萬元，按月略減2%，屋苑新錄7座高層C室成交，實用面積485方呎2房戶，望山景，原業主減價50.2萬元或約6.4%，以739.8萬元成交，實呎15,254元，成交價較市價低約5%。原業主2010年3月以279萬元買入，持貨近12年，帳面獲利460.8萬元或約1.7倍。

祥益地產區域董事袁思賢表示，屯門大型屋苑邁亞美海灣，新錄6座高層D室易手，屬實用面積515方呎2房戶，原業主1月初叫價660萬元，累減20萬元或3%後，以640萬元易手、折合實呎12,427元，新買家為同區首置客。原業主2014年以約440萬購入，現帳面獲利200萬元或45%。

浪澄灣意頭價999.998萬易手

市區大型屋苑方面，有放盤多時業主趕於新春前沽貨，累積減價兩成將手持單位售出；中原分行經理曾文慧表示，奧運站浪澄灣新錄3座低層D室成交，實用面積549方呎兩房戶，原業主去年6月起放盤叫價1250萬元，近日調減至1080萬元獲準買家洽購，最終以「意頭價」999.998萬元成交，實呎18,215元，即累減約250萬元或約20%。上址原業主於2007年10月以495.8萬元一手購入，持貨逾14年，帳面獲利504.198萬元，單位期內升值逾1倍。