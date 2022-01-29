潛在私樓供應9.8萬伙 4年半新高 興建中未售樓花6.9萬伙破頂 業界恐疫情礙施工

明報記者 甘潔瑩、陳寶恩

另外，運房局又稱，潛在9.8萬伙私宅供應中，估計8.5萬伙為實用面積小於753方呎的中小型單位，佔整體供應量87%，佔比較去年第三季上升5個百分點，單位數目及比例料均為有紀錄以來新高。另運房局發言人亦稱，未來數月將有9幅住宅用地轉為熟地，可提供約6400個單位。

87%潛在供應屬中小型單位

事實上，一手潛在私樓供應中，包括1.1萬個貨尾單位、6.9萬個興建中但未售出的單位，以及1.8萬個在已批出土地可隨時動工興建的「熟地」單位，其中興建中但未出售的私宅數目，創2004年有紀錄以來新高，較去年第三季的5.4萬伙增1.5萬伙或28%。值得留意，疫下中港兩地近兩年未能通關，市場積存約14個已批出預售而尚未推出的新盤，涉近2000伙（見表），當中7個新盤更已屆現樓，主要為豪宅新盤。

全年施工量5年高 落成量6年低

另外，運房局數據亦顯示，去年第四季私樓施工量高達1.41萬伙，較第3季700伙急增19倍，創下最少10年的單季最多宗數，而2021年全年私人住宅施工量錄2.13萬伙，較2020年的1.18萬伙急升80.5%，是2016年後以來5年新高。至於去年第四季落成單位則約3200伙，按季增加1000伙或45.5%，總結去年全年，落成量共1.44萬伙，較2020年2.09萬伙，按年跌31.1%，近6年新低。

限呎地北都長遠影響供應

萊坊董事王兆麒分析，政府官地供應住宅步伐放緩，去年第四季只有兩幅中小型地皮推出，今季僅推售屯門青山公路大欖段用地，涉2020伙。雖然政府在賣地條款中加入限呎條款，但如不同時放寬地積比率及增可建樓面面積，未來供應單位數目將因此而下降。短期供應尚足夠，但2026起中長線土地供應視乎「北部都會區」的發展進度，因北區發展要處理棕地、農地及祖堂地的收地問題。王又預期，今季施工量及落成量將取決於疫情，如第五波疫情持續，相信會影響施工時間表及落成進度。