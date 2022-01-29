雅居樂柏架山項目 申寬高限建600伙

城規會文件顯示，上述地盤位於英皇道992至998號及柏架山道2至16號、以及毗連政府土地，面積近5萬方呎，計劃以9倍地積比率發展，擬建兩幢28至35層高住宅大廈（不包括5層地庫及5層平台），建築物高度由原先的120米（主平基準以上．下同）放寬約19%至142.5米，擬建600伙住宅。項目擬建1幢4層高大樓，作會所、幼兒園等設施，總樓面約45.27萬方呎。

中洲黃光苗銅鑼灣山路擬建243伙

另中洲集團董事長黃光苗或有關人士就沙田銅鑼灣山路地盤，再度向城規會申請由綠化地改作住宅發展，計劃興建3幢住宅243伙，較2018年方案減191伙。城規會文件顯示，上述申請地點為沙田銅鑼灣山路丈量約份第186約地段第379號及第380號餘段，鄰近壹號雲頂及及曉翠山莊，申請人擬以地積比率1.8倍發展，興建3幢20層分層住宅，總樓面約29.86萬方呎。