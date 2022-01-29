大年初一3新盤推10伙招標

同系屯門畔海推出4幢洋房，實用面積3348至4213方呎，招標期由2月1日起至3月31日。另萊蒙國際（3688）與俊和合作的何文田128 WATERLOO，大年初一起推出8樓D室招標，實用面積842方呎，屬3房連儲物室間隔，招標期至3月底。

另外，國際集團牽頭發展的西貢白石窩洋房項目尚林，落實下周五大年初四起，招標3幢洋房，包括洋房A、B及F，實用面積1696至2238方呎，招標期至2月底。項目共設6幢洋房，累沽3幢，套現逾1.3億元。

珺瓏灣1期連沽6伙特色戶

另恒大（3333）屯門掃管笏恆大．珺瓏灣1期，昨以招標形式售出6伙花園特色戶，套現約3237萬元。

至於恒地（0012）及市建局長沙灣映築，剛過去周四次輪售出的68伙，成交紀錄冊顯示，有39伙買家選用建築期付款（最高1%直減折扣），佔比約57.4%。此外，選用100天即供有20伙（最高5%直減折扣），佔比約29.4%。另選用200天即供有9伙（最高4%直減折扣），佔比約13.2%。